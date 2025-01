La storia d’Italia in una balera: il 24 gennaio arriva Le Bal al Teatro Carani di Sassuolo

Il Teatro Carani di Sassuolo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con la danza: Le Bal. In scena il 24 gennaio alle ore 20:45, questa sorprendente produzione trasforma il palcoscenico in una balera capace di raccontare 60 anni di storia italiana senza una parola ma solo attraverso la danza e la musica.

Le coppie ballano e in un crescendo si spogliano dei loro abiti grigi per tornare magicamente al 1940. E da questo momento è la storia a farla da padrona e la musica ne scandisce l’evolversi. Ballando dall’alba al tramonto, dalla guerra alla pace, dal pianto al riso, dal dolore all’amore. Di giorno, di notte, in discoteca, al mare e per strada, da soli o in coppia.

Sessant’anni della storia d’Italia, a volte fantastica a volte tragica, si rincorrono sul palcoscenico affidati a 12 inarrestabili attori/danzatori e alla straordinaria forza comunicativa della musica, delle azioni, dei gesti e dei suoni. La seconda guerra mondiale, la liberazione, il boom economico, le lotte di classe, la corruzione, le droghe, il degrado, la paura dell’undici settembre e la riconquista dei valori, dell’amore che dona speranza narrando i cambiamenti della vita quotidiana, il modo di esprimere le proprie emozioni.

Un’esplosione di energia, colori e poesia tra continui cambi di costume e di atmosfera sulle note che appartengono alla nostra memoria – da Claudio Villa a Domenico Modugno, Adriano Celentano, Gino Paoli, Gianni Morandi, Mina, Rita Pavone, Raffaella Carrà, i Pink Floyd, i Rolling Stones e Gloria Gaynor – o a passo di marcia mentre risuonano gli inni che hanno scandito la storia.

“LE BAL. L’ITALIA BALLA DAL 1940 AL 2001” è un racconto senza parole, originalissimo ed esuberante che sboccia davanti al pubblico conquistandolo passo dopo passo.

Le Bal è uno spettacolo di Giancarlo Fares con le coreografie di Ilaria Amaldi. Sul palco, oltre a Fares, Sara Valerio, Ilaria Amaldi, Riccardo Averaimo, Giulia Bellanzoni, Alberta Cipriani, Manuel D’Amario, Alice Iacono, Francesco Mastroianni, Pierfrancesco Perrucci, Pietro Rebora, Viviana Simone. Light Designer Alessandro Greco, Sound Designer Giovanni Grasso e Sarta di Scena Marina Sarubbo.