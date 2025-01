Ipsia “F.Corni”, ITS biomedicale e realtà del settore odontotecnico insieme per l’attivazione del percorso di studi “4+2” dall’ anno scolastico 2025-2026

Con l’avvio del prossimo anno scolastico 2025/2026, nasce a Modena, unica esperienza in Regione (nove complessivamente in Italia), la filiera formativa tecnologico-professionale “4+2” per l’indirizzo di studi odontotecnici grazie alla collaborazione tra Ipsia “F.Corni” di Modena, ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Mario Veronesi” di Mirandola e aziende ed enti formativi presenti sul territorio.

Si tratta di un corso di studi secondari quadriennale che assicura agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti dai corsi quinquennali degli attuali ordinamenti, con il conseguimento in anticipo di un anno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito al superamento dell’Esame di Stato. Al termine del quadriennio, il percorso proseguirà per altri due anni presso l’ITS biomedicale presente in filiera. Sarà in ogni caso possibile iscriversi ai percorsi universitari o accedere direttamente al mondo del lavoro e delle professioni.

Alla filiera formativa tecnologico-professionale del 4+2 aderiscono diverse realtà produttive e formative presenti nel territorio che garantiscono una integrazione tra sistema formativo e aziende locali

Durante il quadriennio scolastico, gli alunni hanno infatti l’opportunità di entrare in contatto con le offerte formative dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita, di altri enti di formazione e con le aziende del territorio. La formazione è da subito orientata al lavoro, con un focus su competenze trasversali STEM (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), metodologie innovative e attività laboratoriali, pur senza tralasciare lo studio delle materie di area generale. Tra i docenti figurano anche esperti provenienti dalla realtà produttiva. A disposizione degli studenti, ambienti di apprendimento dotati di kit multimediali, visori per la realtà aumentata, stampanti 3D (a filo e a resina), laboratori CAD/CAM di ultima generazione per potenziare tutte le discipline, in particolare quelle tecnico scientifiche. In collaborazione con le aziende di settore, sono poi proposti Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento a partire dal secondo anno scolastico, mentre dal terzo anno sono previsti anche percorsi nell’ambito della mobilità internazionale.

“Essere riusciti in pochissimo tempo a rendere reale un’idea nata la prima settimana di dicembre – dichiara la dirigente scolastica dell’Ipsia “F.Corni, Viviana Giacomini – è veramente di grande soddisfazione ed è stato possibile solo grazie alla grande disponibilità dei docenti che ci hanno creduto e di numerose figure del territorio che, periodo di Natale compreso, con grande solerzia ci hanno supportato nel predisporre la documentazione necessaria alla candidatura per la sperimentazione. Il nuovo percorso, in particolare in un indirizzo così specifico, porta il territorio modenese ancora in evidenza. E’ un territorio nel quale non si ha paura a fare ricerca, a sperimentare, a puntare in alto ed è proprio per questo che i livelli si sono sempre assestati sull’eccellenza. Il mondo odontotecnico è in continua evoluzione e già da tempo ci si è resi conto che si deve passare dalle nuove tecnologie CAD CAM. Le aziende del settore hanno la necessità di avere tecnici formati di alto livello e sono certa che tutti i componenti della filiera contribuiranno alla loro formazione. Non è semplicemente un percorso quadriennale, è una visione pionieristica”.

“Molto volentieri abbiamo aderito alla filiera proposta dall’Ipsia Corni – aggiunge Giuliana Gavioli, Presidente di ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita – e ci siamo messi a disposizione di questa sperimentazione che tende ad integrare sempre piu’ diversi segmenti dell’Istruzione, soggetti del territorio e mondo produttivo. Porteremo nel percorso le nostre specifiche competenze nel campo dei dispositivi medici di cui il dentale è un comparto, e i nostri nuovi laboratori tecnologici, per offrire agli studenti la possibilità di ampliare le loro competenze e conseguentemente le loro opportunità occupazionali”.

Anche Francesco Lavorato, referente del corso Odontotecnico, sottolinea che “questa grande e difficile opportunità che ci si è presentata, è s Presidente di ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita tata colta da tutti noi come una bella sfida da realizzare per dare nuovo lustro al nostro Istituto, lasciare ai nostri studenti competenze ancora più elevate e avviare un percorso che abbia risonanza per tutta la provincia ed il suo indotto economico”.

Per le famiglie e gli studenti interessati ad iscriversi al nuovo percorso di studi 4+2 nel prossimo anno scolastico 2025-2026 è previsto un Open day sabato 25 gennaio alle ore 15 nella sede di v.le Tassoni 3.