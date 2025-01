“Gli Insospettabili” con Claudio Gregori e Fabio Troiano in scena da venerdì al Celebrazioni di Bologna

Sono Claudio Gregori (Greg) e Fabio Troiano i protagonisti de Gli Insospettabili, la pièce di Anthony Shaffer che vede l’adattamento di Fabrizio Coniglio – che ne ha curato anche la regia – e di Massimo Dapporto, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 24 e sabato 25 gennaio alle ore 21.00.

Il lavoro del drammaturgo britannico (titolo originale Sleuth) è una commedia noir, vincitrice nel 1971 del Tony Award per la migliore opera teatrale, da cui sono state tratte anche due pellicole cinematografiche: nel 1972 il film con Laurence Olivier e Michael Caine – che ottenne quattro nominations agli Oscar e tre ai Golden Globe – e il remake del 2007 con la sceneggiatura del Premio Nobel Harold Pinter, ancora con Michael Caine (che cambia il proprio ruolo) e Jude Law.

Lo spettacolo è un giallo ricco di colpi di scena e comicità, dove al centro della vicenda c’è la sfida tra due uomini che hanno in comune l’apparente amore per la stessa donna: Greg interpreta il famoso autore di gialli Andrew Wyke, mentre Troiano è il parrucchiere di origine italiana Milo Tindle, amante di sua moglie. Attraverso l’ironia e un umorismo tutto inglese, i due protagonisti condurranno lo spettatore in un gioco teatrale avvincente.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it