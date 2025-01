Con “Play” riprende la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera

Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20, la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, riprende con Play, uno spettacolo prodotto da La Corte Ospitale, di Caroline Baglioni, regia Michelangelo Bellani, con Caroline Baglioni, Annibale Pavone.

Un’attrice va a casa di un regista per fare un provino. Durante il colloquio le richieste del regista diventano sempre più incalzanti e provocatorie. Attraverso alcuni giochi il regista entra nella vita privata dell’attrice e sconvolge le regole del loro incontro.

L’attrice, inizialmente in difficoltà, ribalta la situazione attraverso un gioco d’improvvisazione, entrando, a sua volta, nella vita privata del regista e insinuando dubbi che riguardano il vissuto dell’uomo.

Il dialogo si sviluppa confondendo costantemente il piano fra realtà e finzione in un gioco di ruoli sempre più sottile e inquietante.

La storia di una violenza psicologica che non si arrende a una visione stereotipata ma che mette in risalto le regole del gioco di potere che scivola di mano in mano e si muove sottilmente attraverso lo svelamento di due esseri umani, con tutte le loro contraddizioni e fragilità…

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.