A San Lazzaro di Savena IMU dimezzata e azzeramento TARI per le case danneggiate dall’alluvione

Riduzione del 50% per il pagamento dell’IMU e azzeramento della tassa sui rifiuti: è quanto prevedono i regolamenti del Comune di San Lazzaro di Savena riguardo alle agevolazioni tributarie previste per gli immobili inagibili e/o inabitabili, applicabili anche per gli edifici che sono stati danneggiati durante gli ultimi eventi alluvionali.

In particolare, per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica, gli immobili che si trovano in una situazione di degrado sopravvenuto – non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (inagibili o inabitabili) e di fatto non utilizzati – possono usufruire di una riduzione del 50% della base imponibile IMU. La riduzione si applica esclusivamente per il periodo di tempo nel quale sussiste la condizione di inagibilità o inabitabilità. Per poter beneficiare della riduzione è necessario presentare un’apposita domanda attraverso il modulo online disponibile sul sito del Comune a questo link attestando che lo stato di inagibilità o inabitabilità sia stato sancito da una perizia tecnica (che potrà essere soggetta a controllo). La riduzione IMU sarà applicata dalla data dell’accertamento dello stato di inagibilità/inabitabilità o comunque da quella di presentazione della domanda. I cittadini che hanno già versato l’IMU 2024 e che hanno diritto all’esenzione potranno compensare le somme anticipate in acconto e a saldo 2025.

Per quanto riguarda invece la TARI, il regolamento comunale prevede l’esclusione totale dal pagamento della tassa sui rifiuti per gli immobili danneggiati, anche in seguito all’alluvione, che siano oggettivamente non agibili e non abitabili e di fatto inutilizzati. Anche in questo caso è necessario presentare apposita domanda attraverso la compilazione online presente sul sito del Comune al seguente link e accessibile tramite SPID. Per maggiori informazioni si può contattare il Settore Entrate del Comune di San Lazzaro ai numeri 051.6228274 – 051.6228294, o via mail all’indirizzo tributi@comune.sanlazzaro.bo.it.