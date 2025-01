A Castelfranco aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo grado

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo grado del Comune di Castelfranco Emilia. La procedura può essere completata online sino al 10 febbraio attraverso il portale apposito, con il link che è reperibile sul sito dell’Unione dei Comuni del Sorbara.

Per agevolare le famiglie, l’Amministrazione comunale ha predisposto due momenti di confronto dedicate alla scoperta di due strutture del territorio. Il primo è quello di martedì 28 gennaio 2025, alle 20:30, nella sala mensa della nuova scuola primaria Don Bosco di Cavazzona (Via dei Cantastorie n. 16): sarà un’occasione per chiarire eventuali dubbi e confermare il supporto del Comune alle scuole di tutto il territorio e in particolare della frazioni. Inoltre, a partire da settembre 2025, nella frazione di Gaggio ci sarà una grande novità: una nuova scuola primaria con aule moderne, laboratori, una mensa più grande e tanti spazi dedicati per offrire un’educazione di alta qualità. Per raccontare la struttura che verrà e rispondere ad eventuali quesiti, martedì 29 gennaio 2025, alle ore 18:30, nella sala mensa della nuova scuola primaria Deledda di Gaggio (Via Chiesa n. 51), si terrà il secondo momento di confronto.

«Lungo tutto il mese di gennaio – sottolinea il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, che peraltro detiene la delega alle politiche educative – abbiamo collaborato con gli Istituti comprensivi del territorio alla promozione di Open day e assemblee che rispondessero alle esigenze delle famiglie. Offrire l’opportunità di conoscere da vicino gli ambienti, i progetti e l’impegno delle nostre realtà è un passo fondamentale per accompagnare i genitori in una scelta consapevole e informata del percorso formativo dei propri figli. Abbiamo deciso di estendere ad altri due incontri questa possibilità, per agevolare una scelta importante come quella dell’iscrizione dei propri figli a scuola».