Vìola il divieto di avvicinamento alla persona offesa: arrestato a Nonantola dai Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un uomo, nella flagranza del reato, per il reato di cui all’art. 387 bis del Codice Penale.

L’interessato, sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della vittima che, in seguito all’intrusione ha allertato i Carabinieri che hanno condotto l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso.

Nella mattinata odierna l’indagato è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.