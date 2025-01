I notai reggiani in classe

Anche quest’anno, come ormai consuetudine, il Consiglio Notarile di Reggio Emilia, da sempre interessato alla formazione dei giuristi che intendano seguire la professione di notaio, promuove diversi incontri con gli studenti dei Licei del territorio, al fine di orientamento nella scelta del percorso universitario e lavorativo: in tali occasioni saranno illustrate le caratteristiche e le funzioni di una figura, quella del notaio, che opera nell’interesse dello Stato per la tutela della proprietà e dello scambio di determinati beni, svolgendo un ruolo di garante della legalità e veridicità degli atti. Saranno inoltre illustrate le differenze tra il notaio e le altre professioni legali di avvocato, magistrato e docente universitario, rispondendo anche ai quesiti proposti dagli studenti.

Il primo degli incontri si svolgerà mercoledì 22 gennaio, e sarà tenuto dal notaio Giuseppe Apreda, che dialogherà con gli studenti del Liceo Russell di Guastalla.

Venerdì 28 febbraio, invece, sarà la volta del notaio Giovanni Aricò, che si confronterà con le classi del Liceo Ariosto–Spallanzani di Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.