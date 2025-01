Reggio Emilia, in strada con coltello e droga: 33enne straniero nei guai

E’ stato fermato l’altro pomeriggio in via IV Novembre a Reggio Emilia dai carabinieri della locale sezione radiomobile, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 13 cm e di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo Crack. Tutto sottoposto a sequestro penale.

Con l’accusa di porto abusivo di armi, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 33enne straniero, residente a Reggio Emilia, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore di stupefacenti.

E’ successo l’altra sera intorno alle 20:00 quando, in via IV Novembre a Reggio Emilia, i carabinieri della sezione radiomobile notavano un uomo camminare a piedi che alla vista dei militari cambiava direzione di marcia. Insospettiti i carabinieri decidevano di procedere al controllo. Durante le procedure di identificazione l’uomo si mostrava preoccupato. Approfonditi i controlli, il 33enne veniva trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza complessiva di 13 cm e di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “Crack”.

Viste le risultanze, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici di Corso Cairoli e, dopo le formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per porto abusivo di armi. Il coltello illecitamente detenuto e la droga venivano posti sotto sequestro. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.