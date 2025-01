Al mattino deboli piogge sul settore centro-orientale, con sporadiche nevicate sui rilievi centrali a quote superiori ai 1300 metri. Visibilità ridotta per nubi basse o foschie. Temperature minime comprese tra 5 e 7 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime in aumento, con valori attorno a 10 gradi. Venti deboli occidentali; tendenti a divenire meridionali a partire dalle ore serali. Mare poco mosso.

(Arpae)