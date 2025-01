Mercoledì 22 gennaio alla Sala Civica di Novellara incontro pubblico di approfondimento sul PUG dell’Unione Bassa Reggiana

Mercoledì 22 gennaio, alle ore 18:30 presso la Sala Civica di Novellara, si terrà un incontro pubblico di approfondimento sul nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana, nuovo strumento urbanistico redatto ai sensi della L.R. 24/17 che definisce le strategie e la disciplina del territorio per i prossimi anni, andando a sostituire i precedenti strumenti urbanistici (PSC/RUE e PRG, in particolare, l’incontro del 22 servirà a presentare la Strategia e la Disciplina del PUG alla scala locale. Saranno presenti i progettisti del Piano Urbanistico Generale Intercomunale e i tecnici comunali componenti l’Ufficio di Piano.

Il PUG rappresenta una grande innovazione per il governo del territorio, perché si pone l’obiettivo di consumo di suolo zero posto dalla Legge Regionale, cambiando di fatto l’approccio alle grandi trasformazioni urbane e privilegiando la rigenerazione.

La redazione del nuovo PUG rappresenta un grande sforzo da parte degli Enti Locali perché per la prima volta dopo 50 anni, cioè dai tempi del Comprensorio, la Bassa Reggiana ha deciso e pensato di dotarsi di un unico strumento urbanistico con l’obiettivo di condividere strategie comuni e uniformare la disciplina puntuale, pensandosi come un’unica Comunità su un territorio pertinente e coerente. Ciò porterà ad una semplificazione complessiva per cittadini, imprese e professionisti che si troveranno le stesse regole valide per tutta la Bassa.