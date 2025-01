In 400 tra medici, infermieri ed operatori del settore all’incontro formativo “Segnalazione di notizia di reato in ambito sanitario”

Lo scorso 14 gennaio, la Procura della Repubblica di Modena, in sinergia con le Direzioni Generali dell’Azienda Unità Sanitaria Unità Locale di Modena, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A., al fine di contrastare i fenomeni di devastazione ed aggressione ai danni del personale sanitario in servizio presso i Presidi del Territorio della Provincia di Modena e di formare gli operatori del settore sanitario sui diritti e sui doveri (di segnalazione) che incombono in capo ad essi, ha organizzato, presso l’Aula Magna dell’Accademia Militare di Modena, un incontro formativo dedicato ai professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura di tutti i presidi sanitari della Provincia di Modena, dal titolo “Segnalazione di notizia di reato in ambito sanitario”.

Il corso di formazione, al quale hanno partecipato oltre 400 tra medici, infermieri ed operatori del settore, si inquadra nei protocolli di collaborazione tra Enti ed è stato realizzato per illustrare altresì le recenti numerose disposizioni normative emanate dal Legislatore a tutela dei professionisti della salute.