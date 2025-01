Grazie ad Apro un nuovo strumento per l’Urologia di Castelnovo Ne’ Monti

L’Associazione APRO ETS di Reggio Emilia ha donato alla Struttura Semplice Dipartimentale di Urologia dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Ne’ Monti, un modernissimo Resettore Bipolare Olympus.

Lo strumento, del valore di oltre 5mila euro, dota il reparto dell’Ospedale montano di un’attrezzatura estremamente all’avanguardia per eseguire interventi chirurgici di resezione e vaporizzazione endoscopica delle basse vie urinarie (vescica e prostata).

In particolare il nuovo apparecchio a disposizione migliora ulteriormente l’accuratezza e l’efficacia negli interventi oncologici sulla vescica e ottimizza le performance nelle resezioni della prostata, riducendo al minimo i rischi di sanguinamento. E’ inoltre ausilio indispensabile per aumentare la sicurezza nel trattamento di pazienti con aritmie cardiache portatori di pace maker, permettendo così di estendere e completare la già vasta gamma di indicazioni per trattamenti endoscopici a bassa invasività eseguibili nell’Ospedale, a vantaggio di tutti gli abitanti della provincia che potranno usufruirne.

“Ringraziamo di cuore Apro – ha sottolineato il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – che ancora una volta ha risposto con generosità alle richieste dei professionisti, con l’obiettivo di dare risposte sempre più qualificate ai pazienti, dimostrandosi attenta alle istanze dell’intero territorio provinciale”.