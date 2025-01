Formigine, bando affitti: da mercoledì, sarà possibile presentare le domande per la nuova graduatoria

Sarà pubblicato mercoledì 22 gennaio sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico l’avviso pubblico contenente i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi del progetto “affitti in garanzia”.

Il termine per la presentazione delle domande che concorreranno alla formazione della prima graduatoria per l’ambito comunale di Formigine è fissato per il giorno venerdi 28 Febbraio 2025 alle ore 12; in seguito si potrà presentare domanda in ogni momento dell’anno. Le graduatorie verranno poi aggiornate, di norma, ogni 3 mesi e pubblicate sul sito Internet dell’Unione. La domanda ha una durata di un anno dalla data di presentazione, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento dell’Isee alla scadenza.

Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate, previo appuntamento, presso lo Sportello del Cittadino (è possibile chiedere un appuntamento accedendo al sito Internet del Comune di Formigine, oppure telefonando al numero 059/416293).

Afferma l’Assessore alle Politiche abitative Armando Pagliani: “Con la nuova legislatura, abbiamo dato avvio ad un Piano casa che intende far fronte al problema della povertà abitativa. Ma nonostante gli sforzi messi in campo, l’esigenza più grande rimane quella di trovare alloggi vuoti. Il tema della casa rimane una questione di giustizia sociale, rinnovo dunque l’appello ai proprietari di appartamenti disponibili affinché i contratti di locazione avvengano con il Comune (attraverso Acer). Su questo fronte, infatti, c’è un’importante novità: azzeramento dell’IMU e cedolare secca al 10%. Le altre garanzie consistono nel pagamento regolare dell’affitto pattuito in due rate semestrali anticipate, rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali, pagamento delle spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino”.