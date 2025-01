Servizi coordinati dei Carabinieri nel Comprensorio ceramico e nella Bassa modenese

Nell’ambito dei servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, i militari delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, hanno effettuato nella serata di ieri posti di controllo e ispezioni ad esercizi pubblici nei rispettivi territori di competenza, nell’ottica preventiva e repressiva della commissione di reati e/o illeciti amministrativi.

A Sassuolo un giovane 22enne fermato a bordo della sua autovettura è stato trovato in possesso di modica quantità di hascisc e pertanto segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.

A Fiorano Modenese un uomo 60enne subiva il sequestro di dosi di stupefacente, detenute per consumo personale, del tipo hascisc e cocaina per un peso complessivo di 2,50 grammi, e contestualmente segnalato alla Prefettura modenese.

A Maranello un 44enne, fermato a bordo della sua autovettura e presentando sintomatologia compatibile con assunzione recente di alcolici attestata da pre-test stradale, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico, motivo per cui subiva il sequestro del veicolo e il ritiro del documento di guida. L’uomo veniva anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il delitto di cui all’art. 186 comma 7° del Codice della Strada, che sanziona penalmente il rifiuto di sottoposi all’esame alcolemico.

A Cavezzo sono state identificate 46 persone e controllati 19 veicoli con esame dell’etilometro per tre utenti con esito negativo. Tre soggetti sottoposti ad obblighi dell’Autorità Giudiziaria sono stati oggetto di verifica del rispetto delle prescrizioni e due esercizi pubblici sono stati ispezionati senza rilevare irregolarità.

A Finale Emilia un uomo 23enne di origini marocchine è stato associato al carcere di Modena poiché destinatario di ordinanza di custodia cautelare della Corte di Appello di Bologna, in sostituzione della misura della detenzione domiciliare, che aveva violato lo scorso 1°gennaio allorché i Carabinieri lo sorprendevano senza giustificato motivo all’esterno della sua abitazione, segnalandolo per evasione.