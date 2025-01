Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 20 gennaio 2025

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli e diffuse sul settore occidentale al mattino, in estensione al resto del territorio nel corso della giornata; sui rilievi centro-occidentali saranno a carattere nevoso sopra 1000 metri e, localmente sul settore occidentale, a carattere misto a quote attorno a 700-800 metri; visibilità ridotta per nubi basse o foschie.

Temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime senza variazioni significative o in lieve aumento, con valori attorno a 7 gradi sulle aree di pianura e tra 9 e 10 gradi sulla costa.

Venti deboli, di direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)