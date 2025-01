Anziano muore nell’incendio di un’abitazione a Poviglio

Nel primo pomeriggio di oggi un violento incendio divampato all’interno di un’abitazione è costato la vita ad un uomo di 90 anni. E’ successo in via Romana a Poviglio. Per l’anziano, con problemi di deambulazione, non c’era nulla da fare. La moglie dell’uomo, 83 anni, è stata trasportata all’Ospedale di Parma avendo riportato delle ustioni: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, oltre a carabinieri e soccorsi sanitari.

Ad innescare il rogo potrebbe essere stato il malfunzionamento di una stufa a pellet, ma sono ancora in corso accertamenti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.