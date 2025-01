Tram: ecco la tabella di marcia dei lavori in via Indipendenza

È imminente l’arrivo del cantiere nella parte alta di via Indipendenza, dove con largo anticipo sul cronoprogramma i lavori procederanno per segmenti, con avvii ogni due settimane, lasciando percorribile nella prima fase una corsia verso piazza Maggiore, come già preannunciato. Un piano di cantierizzazione all’insegna della gradualità, messo a punto per contemperare le esigenze di residenti e commercianti, preservando le linee del trasporto pubblico.

La prima fase dei lavori

Mentre si avviano alla conclusione gli interventi tra via Irnerio e i viali, da lunedì 20 gennaio si comincia a lavorare nel tratto compreso tra via Augusto Righi e via Marsala, sul lato est della carreggiata, garantendo al trasporto pubblico e agli autorizzati la corsia verso centro. Contestualmente anche il cantiere di via Ugo Bassi avanza sull’incrocio, lasciandone libera una porzione (circa 1/3) per preservare la svolta in via Rizzoli che diventa quindi percorribile solamente verso le Due Torri, almeno fino a quando via Ugo Bassi non sarà restituita alla circolazione (in allegato la mappa di questa fase).

Il secondo step scatterà il 5 febbraio, quando il cantiere si allargherà anche nella porzione compresa tra via Marsala e via del Monte, mentre il terzo è previsto a partire da fine febbraio e interesserà il tratto tra via Irnerio e via Righi, il solo a mantenere il doppio senso di circolazione fino all’arrivo dei lavori in quel segmento.

Il trasporto pubblico durante questa fase potrà ancora contare sulla fermata collocata poco prima dell’incrocio con via Manzoni, mentre gli stalli dedicati al carico e scarico merci, ai taxi e alle persone con ridotta mobilità saranno progressivamente ricollocati tra via Righi e le altre afferenti (in allegato la mappa di questa fase).

La seconda fase del cantiere

Da metà aprile, quando il cantiere di via Ugo Bassi sarà terminato e in via Rizzoli verrà ristabilita la circolazione ordinaria – così da consentire il passaggio degli autobus – in via Indipendenza i lavori avanzeranno dall’incrocio con via Ugo Bassi fino a via Volturno. I dettagli della cantierizzazione di questo tratto verranno comunicati nelle prossime settimane.

Per le bici la percorrenza in direzione sud-nord sarà possibile sfruttando l’itinerario per via Caduti di Cefalonia, via Altabella, via Montegrappa, via di Porta di Castello e via Galliera.

In Saffi il cantiere si estende chiudendo temporaneamente l’incrocio tra via Vittorio Veneto e Malvasia. Resta aperta la circolazione su via Saffi in entrambe le direzioni

A partire da lunedì 20 gennaio in via Saffi si inizia a lavorare all’intersezione tra via Vittorio Veneto e Malvasia per completare la posa dei binari della tranvia, già terminata nei segmenti immediatamente precedenti dell’arteria cittadina.

Durante l’intervento verranno mantenute due corsie in direzione periferia e una in direzione centro, con la sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici tra via Montello e piazza di Porta San Felice, così da consentire una maggiore fluidità nella circolazione.

Verrà invece cantierizzata l’area centrale della carreggiata, con la chiusura del transito veicolare di collegamento tra via Vittorio Veneto e via Innocenzo Malvasia. Di conseguenza per chi proviene da ciascuna delle due strade non sarà più possibile proseguire dritto all’incrocio con Saffi, ma sarà obbligatorio svoltare a destra rispettivamente in direzione periferia per chi arriva da via Malvasia e verso il centro per chi percorre via Vittorio Veneto.

Linea verde, da lunedì via Proni a doppio senso di marcia

Da lunedì 20 gennaio verrà istituito il doppio senso di marcia in via Proni, nella zona del cantiere tram della Linea Verde di Corticella. La decisione è stata assunta per favorire chi arriva dal centro città e deve entrare al Centro sportivo Arcoveggio.