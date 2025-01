Servizio civile universale: 10 posti in 4 sedi del comune di Sassuolo

Scadrà il prossimo 18 febbraio il bando del servizio civile universale 2024 che mette a disposizione, in totale, 10 posti in 4 sedi del comune di Sassuolo accreditate in convenzione con l’Ente nazionale Arci servizio civile.

Oltre ai 5 posti nella sede “Paggeriarte” per i progetti “Aiutare per crescere 2024” e “Comunità per la tutela dei beni culturali emiliani”, comunicati nei giorni scorsi, sono a disposizione 5 posti per operatori volontari di servizio civile universale nei 3 nidi comunali (“Parco”, “Sant’Agostino”, “San Carlo”) per il progetto “Aiutare per crescere 2024”.

Le domande di partecipazione, indirizzate direttamente al Comune di Sassuolo per il progetto “Aiutare per crescere”, devono essere inviate esclusivamente tramite PC , tablet e smartphone, entro le ore 14 del 18 febbraio 2025, all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 18 incontro on-line informativo sul bando Servizio Civile Universale 2024: per iscrizioni e ricevere il link è necessario scrivere a reggioemilia@ascmail.it

L’impegno richiesto dai diversi progetti di Servizio Civile Universale sopra elencati è di 25 ore settimanali, per 12 mesi, pari a un monte orario annuo di 1.145, retribuite con un compenso mensile di euro 507,30. Entro il mese di marzo 2025 saranno realizzati i colloqui di selezione dei candidati e si prevede l’inizio delle attività dei candidati selezionati a partire dal 28 maggio 2025.