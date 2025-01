Modena, due domeniche di musica e spettacoli sul ghiaccio in piazza Roma

Saranno due pomeriggi di divertimento assicurato quelli di domenica 19 e 26 gennaio, quando, alle ore 16.00, la pista di pattinaggio “Accademia del Ghiaccio”, soprenderà il proprio pubblico con due spettacoli speciali. Modenamoremio ricorda che domenica 19 gennaio si terrà un emozionante spettacolo a cura dei pattinatori del gruppo Sport Evolution di Montefiorino e delle ballerine volanti di Equilibra Danza Aerea, che con le loro acrobazie incanteranno adulti e bambini.

La domenica successiva, 26 gennaio, sarà invece il turno dei Cosplayers, pronti a sfoggiare i loro colorati costumi per interpretare protagonisti di film, fumetti, anime e videogiochi e a divertire tutti i bambini che vorranno pattinare insieme ai propri personaggi preferiti.

La Società Sportiva Art Gravity – Equilibra, diretta da Giuliana Pinelli, offre a Modena una vera propria scuola di formazione di Danza Aerea, vantando la fondazione di una compagnia in continua espansione composta da giovani accomunati dalla passione per lo sport e per l’arte, guidati da docenti dotati di Certificazione Internazionale “Aereal Phisique”. Credendo fermamente in un’arte affascinante e ricca di valori, i danzatori aerei coinvolgono ed emozionano il pubblico di ogni età, coniugando potenza fisica ed eleganza, intensità e delicatezza.

L’Accademia del Ghiaccio, parte integrante del programma eventi di Modenamoremio, con il Patrocinio del Comune di Modena, rimarrà aperta al pubblico fino al 4 Marzo 2025.

Programma completo su modenamoremio.it