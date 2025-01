L’edificio delle ex scuole Besta accoglierà il Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti

La Giunta ha approvato la concessione di parte dell’edificio di viale Aldo Moro 31, che ospitava le scuole Besta, per lo svolgimento delle attività del Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti (CPIA) Lindeman di Bologna.

Questo permetterà al CPIA di offrire corsi anche al mattino, andando incontro alle esigenze di parte della propria utenza, in particolar modo donne e madri straniere.

La concessione è in uso temporaneo di un anno, fino a quando non sarà attiva la nuova sede del CPIA in viale Vicini 21.

Il CPIA occuperà alcune aule nell’ala dell’edificio non impegnata dal Tribunale dei minori, l’altra realtà interessata all’uso temporaneo delle ex scuole Besta.

I restanti spazi della struttura rimangono a disposizione del Comune di Bologna e

potranno essere assegnati in uso temporaneo anche attraverso un patto di collaborazione a realtà che ne faranno richiesta in relazione allo svolgimento di attività di particolare interesse generale.

Le spese di manutenzione rimarranno a carico del Comune. La pulizia dei locali sarà invece a carico del CPIA che garantirà anche l’accesso degli utenti e del personale scolastico per la palestra e per i locali utilizzati come archivio della scuola Besta e l’accesso ai soggetti gestori assegnatari della palestra in orario extrascolastico e nel periodo estivo.

“Il laboratorio partecipativo – spiega l’assessore a Daniele Ara – deciderà il futuro definitivo della struttura e delle aree adiacenti. In questa fase, sia con il CPIA che con il Tribunale dei minori, stiamo invece avviando l’uso temporaneo rispetto a progetti di interesse pubblico che necessitano per un breve periodo di spazi”.