Lapam Confartigianato sul caro energia: “Necessario aiutare le piccole imprese per reggere ai rincari dell’energia”

«Nelle bollette di luce e gas delle micro e piccole imprese il peso degli oneri generali di sistema è superiore a quello delle grandi aziende e questo non è giustificabile. È necessario tutelare e agevolare le mpi, sostenendone la crescita e lo sviluppo. I rincari dell’energia non vanno di certo in questa direzione».

Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, commenta aspramente i dati che mostrano come sulle micro e piccole imprese gravino maggiormente i rincari delle bollette di luce e gas. Come evidenzia un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, la differenza tra il costo dell’energia elettrica pagato dalle micro e piccole imprese di Reggio Emilia e provincia rispetto alla media europea ha comportato un extra costo pari a 114 milioni di euro nel biennio 2022-2023. Ciò provoca una conseguente perdita di competitività e/o una riduzione dei margini. Questo maggiore costo dell’energia è in parte dovuto al mix energetico che assicura la generazione e fornitura di elettricità in Italia (prevalentemente da gas e petrolio). Inoltre, i costi elevati sono anche dati da un cronico squilibrio nella distribuzione del carico fiscale e parafiscale sull’elettricità che penalizza le piccole imprese: a livello nazionale, il peso di oneri e accise è pari al 27,1% sul prezzo dell’energia elettrica (al netto dell’Iva), una quota quasi doppia rispetto alla media Ue e superiore a quella di Germania (15,1%), Spagna (12,3%) e Francia (8%).

«Questa incomprensibile e ingiustificata disparità di trattamento nel prelievo in bolletta – conclude Luppi – finisce per compromettere la competitività delle nostre imprese locali che peraltro, a livello europeo, garantiscono il maggior numero di occupati nel settore manifatturiero. È urgente rivedere il sistema di prelievo sugli oneri di sistema per non compromettere gli sforzi delle piccole imprese e per garantire una transizione energetica che non penalizzi chi già affronta sfide significative. Come associazione mettiamo a disposizione delle nostre imprese il CenPI, il consorzio dell’energia di Confartigianato che aiuta a trovare il fornitore di energia migliore avendo risparmi notevoli sulla bolletta. Si tratta di un servizio concreto che garantiamo alle attività per ottenere risparmi e ridurre il peso di bollette sempre più significative».