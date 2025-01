La Medicina dello Sport e il Poliambulatorio hanno una nuova sede alla Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia

Una nuova sede che coniuga funzionalità organizzativa e migliore logistica per due servizi ad elevato afflusso di utenza è stata inaugurata questa mattina alla Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia.

In oltre 1500 metri quadrati di spazi riqualificati al 2° piano dell’edificio di Via Brigata Reggio hanno trovato posto il Servizio di Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare e il Poliambulatorio, arricchendo l’offerta già ampia della Casa, la prima a essere stata aperta in città, tra le prime in provincia.

Al momento inaugurale hanno preso parte il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia e della Ctss Giorgio Zanni, il Direttore generale Cristina Marchesi insieme a professionisti, cittadini e volontari. Ha presenziato anche il Vescovo Giacomo Morandi e alcuni rappresentanti della Curia, proprietaria dell’edificio.

Il secondo piano sono ora operativi 12 ambulatori di medicina specialistica e l’intera attività del Servizio di Medicina dello Sport, comprensiva anche di una comoda palestra.

Le Case della Comunità sono luoghi di prossimità dove i cittadini possono trovare accoglienza e risposte ai propri bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. L’investimento crescente sulla sanità territoriale vede rafforzato il loro ruolo di riferimento, in particolare per le fasce più critiche della popolazione: gli anziani e i pazienti cronici.

“Con l’inaugurazione dei nuovi servizi all’interno della Casa della Comunità di Reggio Ovest, una delle prime sul territorio provinciale, si completa un altro importante passo nella direzione del rinnovamento del sistema sanitario reggiano. Il poliambulatorio specialistico integra ed incrementa i servizi già offerti, nell’ottica di una sanità di prossimità, sempre più inserita nel tessuto urbano in cui le persone abitano, lavorano, vivono. È di particolare rilievo, tra l’altro, l’attività svolta dal rinnovato Centro di medicina dello sport e prevenzione cardiovascolare che, oltre alle certificazioni di idoneità sportiva, organizza interventi di prevenzione primaria attraverso la promozione della attività fisica e anche importanti progetti rivolti a ragazzi disabili e persone con fragilità” ha commentato il sindaco Marco Massari.

“Una nuova Casa della comunità la scorsa settimana a Castelnovo Sotto e ora, in appena ventiquattr’ore, l’ampliamento di quella di Reggio Emilia Ovest, con l’arrivo di Medicina dello sport e Poliambulatori, e poi l’inaugurazione di quella di Scandiano sono l’ulteriore riprova dell’impegno e degli sforzi che in questi ultimi, complessi anni, l’Ausl e tutte le istituzioni hanno profuso per assicurare una sanità che sia sempre più fisicamente vicina ai cittadini, con strutture di qualità che garantiscano una presa in carico rapida ed efficace – ha dichiarato il presidente della Provincia e della Ctss di Reggio Emilia, Giorgio Zanni – Un impegno ancora più importante in una contesto generale ormai insostenibile, frutto di programmazioni errate sul personale medico, infermieristico e tecnico e di sotto-finanziamento della sanità pubblica nazionale, che rischia inevitabilmente di ricadere sui cittadini, sulla quantità e qualità dei servizi sanitari e del lavoro dei professionisti sanitari” ha dichiarato il presidente Giorgio Zanni

“Prosegue l’impegno nel favorire la migliore logistica nell’offerta dei servizi alla cittadinanza, anche attraverso l’integrazione tra professionalità, per una sanità che tenda a soddisfare quanto meglio i bisogni dei cittadini anche in presenza di risorse spesso necessariamente contingentate” ha commentato il Direttore generale Cristina Marchesi

Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare

Il servizio svolge l’attività di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di promozione dell’attività fisica nella popolazione; partecipa e sostiene progetti rivolti alla promozione dell’attività fisica e per l’adozione di stili di vita sani nella popolazione.

L’equipe valuta la condizione fisica degli atleti al fine di escludere patologie che controindichino l’attività agonistica e offre indicazioni per una pratica sportiva senza rischi. In questa sede viene certificata l’idoneità sportiva agonistica agli atleti per i quali è previsto l’obbligo secondo le normative stabilite dalle Federazioni Sportive del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva (7000 certificazioni solo nel 2024). Questa sede è dotata di cicloergometro a manovella per atleti disabili in carrozzina e offre consulenze specialistiche su richiesta del medico di famiglia o pediatra per la certificazione non agonistica.

Sono messi a punti progetti per ragazzi disabili, in particolare in ambito scolastico, ed è proposta l’Attività Motoria Adattata (AMA) rivolta a soggetti con fragilità di diverso tipo (es: obesità, post-trapianto, pazienti oncologici). La Medicina dello Sport e prevenzione cardiovascolare afferisce al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL-IRCSS di Reggio Emilia.

Questa mattina è stata colta l’occasione per ringraziare il Circolo Rotary Val Secchia nella persona del presidente Ermanno Ruozzi per avere donato un armoergometro, strumento utile all’esecuzione di test ergometrici nell’ambulatorio disabilità Sa.di.Sport per la valutazione dei pazienti che per patologia non sono in grado di utilizzare gli arti inferiori.

Il Poliambulatorio

Nei circa 600 metri quadri di spazio hanno trovato posto 12 ambulatori specialistici prima attivi nella RSA di Albinea e, ancor prima, in Via Monte S. Michele.

I medici specialisti convenzionati operano in collaborazione con personale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, nello specifico infermieri e operatori socio-sanitari.

Le specialità presenti in sede sono: cardiologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria, reumatologia.

Si accede alle visite specialistiche con prenotazione da effettuare dietro richiesta del proprio medico di medicina generale o pediatra o altro specialista, tramite CUP, CupTel, Cupweb, FarmaCup, MediCup.

La Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia

La Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia ospita diversi servizi di assistenza primaria e specialistica, in particolare: CAU e Centrale telefonica unica, Ambulatorio infermieristico e Servizio infermieristico domiciliare, Consultorio Salute donna, medici di medicina generale, URP.