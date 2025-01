In A1 chiusure notturne del tratto tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio; dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 gennaio.

L’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS9, SP413 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.