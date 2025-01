Gattatico: quando vede i carabinieri getta la cocaina. Altra droga a casa assieme ad oltre 10mila euro

Nell’ambito di un’ampia attività di monitoraggio volta anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri mattina i carabinieri della stazione di Gattatico, hanno fermato un’autovettura durante un servizio perlustrativo. I militari hanno notato che un uomo, poi identificato in un 34enne, seduto sul lato passeggero, lanciava qualcosa fuori dal finestrino: recuperato nell’immediato dai militari sono risultate essere 3 dosi di cocaina. Ulteriori controlli sul 34enne permettevano di rinvenire un’altra dose di cocaina, che occultava all’interno di un calzino, oltre a contanti per 350 euro.

È accaduto ieri mattina quando una pattuglia dei carabinieri di Gattatico, nel corso di un servizio di pattuglia, transitando in una via della frazione di Taneto di Gattatico, intimava l’alt a un’autovettura notando, mentre l’auto si accostava sul lato destro della carreggiata, un uomo, seduto sul lato passeggero che gettava qualcosa dal finestrino, risultate poi essere 3 dosi di cocaina confezionate artigianalmente che venivano recuperate dai militari operanti. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire ulteriore dose di cocaina che il 34eenne aveva occultato all’interno di un calzino.

Avendo fondato motivo di ritenere che l’uomo potesse occultare ulteriore stupefacente presso il domicilio, i militari effettuavano una perquisizione domiciliare, terminata con esito positivo, poiché veniva rinvenuto materiale di confezionamento, 10.230 euro in banconote di vario taglio e una busta in cellophane con all’interno 37 grammi di cocaina. Alla luce dei fatti, ricondotta presuntivamente la detenzione ai fini di spaccio, il 34enne, straniero, domiciliato a Gattatico, veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva tratto in arresto ristretto a disposizione della Procura reggiana.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.