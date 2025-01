A Reggio Emilia al via il Trofeo delle Regioni – Subbuteoland Cup 2024

La Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) è orgogliosa di annunciare che sta per prendere il via la seconda edizione del Trofeo delle Regioni – Subbuteoland Cup 2024, una competizione che celebra il meglio del calcio in miniatura italiano. L’evento è organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e si disputerà nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, nella splendida cornice di Subbuteoland, situata in Via Tresinaro 28/B a Reggio Emilia.

Questa prestigiosa competizione a squadre vedrà la partecipazione dei migliori talenti del circuito nazionale, protagonisti di un anno di sfide intense e appassionanti e selezionati attraverso una serie di numerosi tornei regionali organizzati nel corso del 2024. Nella precedente edizione, svoltasi il 13 e 14 gennaio 2024, l’Umbria ha trionfato nel Subbuteo Tradizionale, mentre il Piemonte ha dominato nella disciplina del Calcio da Tavolo. Ora le altre regioni scalpitano per strappare il titolo e scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente competizione.

L’evento è suddiviso in due giornate distinte: sabato 18 gennaio si disputerà il torneo per il Subbuteo Tradizionale, mentre domenica 19 gennaio sarà invece dedicata al Calcio da Tavolo. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta, come di consueto, sui canali social della FISCT, come l’account TikTok, @fisctsubbuteo, ed il gruppo Facebook “FISCT Live”. Sul sito “ItaliaSubbuteo”, invece, saranno inseriti tutti gli aggiornamenti in merito ai risultati della due giorni di gare.