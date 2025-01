A Correggio due incontri per la rigenerazione di Palazzo Contarelli

Il Comune di Correggio propone due incontri di partecipazione e ascolto della comunità per dare avvio al rinnovamento degli spazi culturali della città, a partire dalla rigenerazione di Palazzo Contarelli. Martedì 28 gennaio e giovedì 13 febbraio 2025 dalle 18:30 alle 20:30 a Palazzo dei Principi, presso la Sala conferenze “A. Recordati” si svolgeranno due incontri in cui cittadini e cittadine, gruppi e associazioni del territorio, saranno invitati a esprimere i loro punti di vista e i loro bisogni rispetto a Palazzo Contarelli, destinato a diventare uno spazio culturale polifunzionale dedicato alla musica.

Testimone delle evoluzioni storiche e politiche della città e luogo di incontro e crescita per la comunità, il Palazzo è uno spazio di pregio architettonico di caratura regionale e dalle grandi potenzialità attrattive e, per questo, oggetto di un processo di rigenerazione finanziato dal Bando Rigenerazione Urbana 2021 di Regione Emilia-Romagna, che ha l’obiettivo di restituire a questo luogo la centralità persa.

Il cantiere di Palazzo Contarelli si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento e riqualificazione che a partire dei prossimi mesi interesserà diversi spazi in città. In questo contesto, il Comune di Correggio ha avviato un percorso di partecipazione e ascolto attivo della comunità, per far emergere idee, bisogni e desideri rispetto alla vita e all’offerta culturale di Correggio.

Fare Spazio è il nome di questo percorso – attivato in collaborazione con la società di consulenza bolognese BAM! Strategie Culturali – che prenderà avvio proprio da Palazzo Contarelli e da questi primi due momenti di confronto e dialogo. Un’importante occasione per prendere parte al processo di rinnovamento culturale di Correggio e al futuro dei suoi spazi.

Per partecipare è richiesta la registrazione entro domenica 26 gennaio tramite un breve modulo online disponibile al link: https://bit.ly/farespazio_registrazione