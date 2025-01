“Stand Up Poetry” di Lorenzo Maragoni domenica al Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico

Dopo aver calcato importanti palchi televisivi come Comedy Central e Italia’s Got Talent conquistando l’affetto del pubblico di tutta Italia, dopo aver raggiunto importanti traguardi diventando campione italiano di Poetry Slam nel 2021 e campione mondiale di Poetry Slam nel 2022, Lorenzo Maragoni arriva al Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico domenica 19 gennaio alle ore 17 con il suo spettacolo STAND UP POETRY, di e con Lorenzo Maragoni -Produzione Trento Spettacoli (TN).

Una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia, in bilico tra reale e surreale. Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea e trovare i suoi punti di contatto col teatro e con la vita.

Dalla Stagione 24-25 il Foyer del Teatro Comunale Pedrazzoli diventa anche spazio espositivo. Domenica 19 gennaio sarà inaugurata la mostra Folle d’amore con le opere ispirate all’Orlando Furioso del pittore ferrarese Gianni Cestari così introdotta dalla curatrice Elisabetta Pozzetti.

Info e prenotazioni al 331. 4426784 oppure scrivendo a info@teatropedrazzoli.com