Scandiano, iscrizione ai nidi: tutti gli Open day per le famiglie

Il Comune di Scandiano informa che le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Educativi per l’anno scolastico 2025/2026 saranno aperte da mercoledì 19 febbraio a mercoledì 19 marzo 2025.

Per agevolare le famiglie nella scelta del servizio educativo più adatto, sono state organizzate le seguenti giornate di Open Day, durante le quali sarà possibile visitare le strutture e conoscere le proposte educative.

Calendario degli Open Day:

Nido Comunale “A. Leoni”

Giovedì 23 gennaio, dalle ore 16:45 alle 18:45.

Indirizzo: Via Cesari 1, Scandiano.

Non è necessaria la prenotazione. Accesso a gruppi: 16:45-17:15-17:45-18:15.

Info: 0522/764213-270 | segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

Martedì 21 gennaio, dalle ore 16:45 alle 18:45.

Indirizzo: Via Bixio 13, Arceto.

Non è necessaria la prenotazione. Accesso a gruppi: 16:45-17:15-17:45-18:15.

Info: 0522/764213-270 | segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

Martedì 28 gennaio, dalle ore 16:30 alle 17:30.

Indirizzo: Via Del Seminario 18, Iano.

Non è necessaria la prenotazione. Accesso a gruppi: 16:30-17:00.

Info: 0522/764213-270 | segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

Sabato 25 gennaio, dalle ore 10:30 alle 12:30.

Indirizzo: consultare il sito brigantiscandiano.it.

Visita previa iscrizione via email a brigantiscandiano@gmail.com.

Info: 388.1222445

Venerdì 31 gennaio, dalle ore 16:30 alle 18:30.

Indirizzo: consultare il sito spaziotuttigiuperterra.it.

Visita previa iscrizione via email a iscrizioni.tgpt@gmail.com.

Info: 324.5505438

Lunedì 27 gennaio, dalle ore 17:00 alle 18:30.

Info: 0522.989856 (lun-ven, 9:00-13:00) | info@scuolacorradi.it

Martedì 21 gennaio, dalle ore 18:00 alle 19:30.

Info: 0522.867913 (lun-ven, 9:00-13:00) | info@scuolasangiuseppe.eu

Nota: Le giornate di Scuole Aperte rappresentano un’importante occasione di comunicazione per i genitori. Alcune strutture offrono momenti di incontro anche per i bambini. Si consiglia di contattare direttamente le scuole per maggiori dettagli.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contatti, è possibile rivolgersi al Comune di Scandiano.