Marazzi Group è Top Employers Italia per il nono anno consecutivo

Sono 12.641 le ore di formazione – l’equivalente di oltre 1.500 giornate lavorative – che Marazzi Group, leader nel design e nella produzione di ceramica e gres per pavimenti e rivestimenti, ha erogato nel corso del 2024 a un totale di 2.373 persone.

Numeri che testimoniano il costante impegno dell’azienda per il benessere dei propri collaboratori. Un percorso concreto e in continuo sviluppo che ha portato, per il nono anno consecutivo, all’ottenimento della prestigiosa Certificazione Top Employers, il riconoscimento che premia le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente professionale e il mondo del lavoro.

All’interno di un ampio e strutturato piano di formazione, Marazzi Group ha riservato un’attenzione particolare al tema della sicurezza, considerata un pilastro essenziale per assicurare ogni giorno un ambiente di lavoro protetto. A conferma di questo impegno il 60% del totale delle ore formative erogate è stato infatti dedicato all’ambito sicurezza.

Mauro Vandini, CEO di Marazzi Group, dichiara: “La certificazione Top Employers rappresenta per noi molto più di un riconoscimento: è la conferma del nostro impegno quotidiano per il benessere delle persone, con un’attenzione speciale alla loro sicurezza, che per noi è e resterà sempre una priorità. Inoltre, supportiamo diverse realtà del territorio, contribuendo a diffondere valori di responsabilità, sostenibilità e attenzione dentro e fuori l’azienda.”

Proprio per promuovere una cultura del benessere delle persone a 360°, a gennaio 2024 è stato avviato l’importante programma formativo People-Ness pensato e progettato da Marazzi Group per tutta la popolazione aziendale, che ha già erogato 500 ore di formazione e coinvolto più di 200 persone, di cui quasi il 70% donne. Con il supporto di esperti del settore, People-ness affronta temi legati al benessere psicofisico, alla valorizzazione della diversità e al miglioramento delle relazioni, con l’obiettivo di rappresentare un vero e proprio percorso di crescita, personale e collettiva.

Un impegno verso il benessere dei collaboratori e l’ambiente di lavoro che contraddistingue tutto il Gruppo Mohawk Industries, con il riconoscimento Top Employers che è stato ottenuto anche da Marazzi in Spagna e da Emilceramica, una delle realtà più rilevanti del distretto ceramico di Sassuolo acquisita nel 2017.