Lanciata la prima Call for Proposal del Festival Rigenera: un PIANO B per il Quartiere Stazione di Reggio Emilia

Non solo il premio Rigenera, la nuova edizione del Festival dell’Architettura di Reggio Emilia lancia la sua prima Call for Proposal destinata ai professionisti della città e dell’Emilia-Romagna. Promossa dalla Fondazione Architetti Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, la Call invita architetti, urbanisti e professionisti multidisciplinari a presentare soluzioni innovative e sostenibili per la rigenerazione del quartiere Stazione di Reggio Emilia.

In un contesto in cui si sente l’esigenza di una nuova affermazione degli spazi pubblici e dove si percepiscono criticità rispetto alla sicurezza, la Call rappresenta un’opportunità unica per proporre idee progettuali in grado di trasformare e dare nuova vita a un’area strategica della città. Una zona cruciale per la sua connessione con il centro storico e con il Parco Innovazione delle ex Reggiane.

L’obiettivo è rigenerare il quartiere con un approccio integrato che faccia dialogare sostenibilità, bellezza e inclusività, i tre principi chiave del New European Bauhaus. Le proposte dovranno affrontare le sfide urbane contemporanee, ponendo l’accento su temi centrali come la mobilità sostenibile, la rigenerazione degli spazi pubblici e la rivitalizzazione economica e sociale del territorio. L’approccio pragmatico e l’interdisciplinarità saranno al centro dei criteri di valutazione, in modo che ogni intervento sia non solo esteticamente valido, ma anche concretamente realizzabile e capace di rispondere ai bisogni reali della comunità.

Come partecipare

La Call è rivolta a professionisti singoli o associati, a team multidisciplinari e ad amministrazioni pubbliche, che potranno presentare una sola proposta progettuale esclusivamente in formato digitale sul sito di Rigenera, entro il 17 marzo 2025. La commissione giudicante è composta da: Maddalena Fortelli (Architetto, Urbanista, Direttore Artistico del Festival Rigenera), Gabriele Lelli (Professore Associato di Composizione Architettonica e Urbana, Università di Ferrara, con funzione di Presidente), Massimo Magnani (Architetto, Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale, Comune di Reggio Emilia), Luigi Pietro Montanari (Architetto, socio fondatore dello studio Archetipo), Davide Prandi (Assessore a Cura della Città, Comune di Reggio Emilia) e Andrea Rinaldi (Professore Aggregato di Composizione Architettonica e Urbana, Università di Ferrara, Direttore Scientifico del Festival Rigenera).

Perché partecipare

I progetti migliori riceveranno un premio di 500€ ciascuno e una selezione dei candidati saranno esposti prima durante il Festival Rigenera PIANO B, previsto ad aprile 2025, e, successivamente, nella Placemaking Week Europe, il Festival europeo dedicato alla progettazione urbana che a settembre porterà a Reggio Emilia oltre 500 esperti di urbanismo e placemaker da tutta Europa.