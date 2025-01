In Tangenziale chiuso il tratto tra gli svincoli 4 via del Triumvirato e 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 20 E MARTEDI’ 21 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, via Ducati, viale De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 3 Bologna Borgo Panigale.