Il 27 gennaio al via i lavori idrici a Poviglio

Inizieranno lunedì 27 gennaio 2025 i lavori per la sostituzione delle condotte idriche di Via Romana a cura di Iren Acqua Reggio, Società operativa territoriale per conto di ARCA, titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia.

L’intervento, di grande complessità, è inserito nel Piano ATERSIR nell’ambito del miglioramento del sistema acquedottistico ed ha un importo complessivo di 655mila euro (525mila euro per lavori e 130mila euro per il completo ripristino del manto stradale).

Il progetto prevede la sostituzione della rete esistente con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, della lunghezza di circa 2.800 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti ed il civico 191. Successivamente, si procederà al rinnovamento delle relative derivazioni d’utenza.

Grazie a quest’opera, completamente collocata su suolo pubblico, il sistema Idrico diventerà più performante, con conseguente ulteriore riduzione delle perdite idriche.

Nel corso dei lavori, la condotta esistente dovrà rimanere in esercizio: per questo motivo, ed anche per garantire la massima tutela della sicurezza agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza, si dovrà operare con la chiusura al transito veicolare di via Romana per tratte di lunghezza di circa 250 metri, partendo dalla rotatoria con via Matteotti, proseguendo in direzione Brescello.

Sarà garantito il transito ai residenti, mentre saranno individuati percorsi alternativi per i mezzi pubblici.

La cittadinanza sarà costantemente informata sull’avanzamento dei lavori e delle interruzioni stradali, sia con segnaletica sul posto, sia con comunicazioni puntuali dirette ed attraverso i canali social.