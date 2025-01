Ezio Greggio con lo spettacolo ‘Una vita sullo schermo’ sabato al Teatro Celebrazioni di Bologna

Personaggio amatissimo dal pubblico e con la simpatia che lo contraddistingue, Ezio Greggio porta in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna, sabato 18 gennaio alle ore 21.00, lo spettacolo Una vita sullo schermo. 40 anni di TV, cinema e storia italiana.

In questo show, che segna il suo debutto sul palcoscenico teatrale, l’attore, regista e conduttore racconta la storia della tv italiana di ieri di oggi, ma parla anche di politica, sport e della società moderna e passata.

Monologhi sferzanti, parodie di famosi personaggi e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti – come l’Asta Tosta con il quadro del maestro Teomondo Scrofalo, uno dei suoi sketch più famosi del varietà culto degli anni ’80 Drive in – si susseguono in questo spettacolo, in cui Greggio si conferma essere un mattatore e artista imprevedibile, che ha attraversato, e continua a farlo, la storia dello spettacolo italiano.

Grazie all’ausilio di un grande ledwall, in cui verranno proiettate clip divertenti, momenti della sua carriera e sorprese inaspettate, lo showman – con il suo stile graffiante e ironico – racconta inoltre aneddoti comici di fatti e incontri che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti.

Lo spettacolo, scritto da Greggio – che ne ha curato anche la regia – assieme a Marco Salvati e ad Armando Vertorano, vede il disegno luci di Marco Palmieri, le musiche di Davide Cavuti, l’arrangiamento e la produzione medley di Giacomo Pasutto e Francesco Rigon.

