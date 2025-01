Sicurezza stradale in primo piano, a Sassuolo nuovi piccoli interventi per pedoni e utenti fragili

Piccoli interventi di modifica e sistemazione alla viabilità cittadina frutto dell’ascolto e del recepimento delle istanze della città.

David Zilioli, Assessore alla Rigenerazione e alla Viabilità del Comune di Sassuolo, ha presentato una serie di piccoli recenti interventi volti a migliorare la sicurezza in vari quartieri della città in corso di realizzazione ed ultimazione in questi giorni.

“Ci stiamo concentrando su piccoli, anche minimali, ma significativi lavori, con priorità alle zone più frequentate da ragazzi e utenti fragili come gli anziani,” ha spiegato l’assessore. Tra i primi interventi già ricordiamo gli attraversamenti su via della Pace nei pressi delle Poste (dove si è data più visibilità ai pedoni, anticipando un cordolo fisico per inibire soste improprie sulla attraversamento), quelli su via Circonvallazione presso l’asse ducale (con l’inserimento di una isola centrale per poter avere uno spazio sicuro a metà attraversamento per gli studenti ma anche per tutti gli utilizzatori del parco ducale), il ridisegno degli attraversamenti pedonali per garantire una migliore connessione verso il cimitero nuovo, e molti altri interventi nei prossimi mesi, inclusi alcuni per la riduzione della velocità nelle zone più critiche”.

Un percorso condiviso e attento alle segnalazioni: gli interventi nascono da un processo chiaro e partecipativo: “Riceviamo segnalazioni da cittadini e associazioni, che valutiamo con sopralluoghi insieme ai tecnici della mobilità,” ha spiegato Zilioli. Durante queste verifiche, si tiene conto anche della mappatura dell’incidentalità per individuare le priorità di intervento. Successivamente, si progettano le soluzioni più idonee, come illuminazione potenziata, segnaletica più visibile e pavimentazioni in rilievo e cordoli, per poi passare alla realizzazione”.

Un impegno per la sicurezza e la qualità urbana

“Ci sono moltissime richieste, spesso giustificate e legate a problemi storici, che man mano prenderemo in carico compatibilmente con le risorse economiche e i tempi necessari, dando priorità alle situazioni più critiche,” ha sottolineato l’assessore.

“Ogni attraversamento sicuro è un tassello di una città più vivibile, che tutela i suoi cittadini nei movimenti quotidiani,” ha aggiunto Zilioli. Questi interventi si inseriscono in un disegno più ampio di rigenerazione urbana, volto a promuovere la mobilità sostenibile e garantire una maggiore inclusione per tutti.

“La sicurezza stradale è una priorità: grazie alla collaborazione con i cittadini e al lavoro dei nostri tecnici, stiamo costruendo una Sassuolo sempre più attenta e a misura di persona,” ha concluso Zilioli.