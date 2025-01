Sabato 18 gennaio sarà inaugurata la Casa della Comunità di Scandiano

Il taglio del nastro in programma sabato 18 gennaio inaugurerà la quindicesima Casa della Salute della nostra provincia, la terza nel distretto sanitario di Scandiano dopo quelle di Rubiera e Castellarano.

Alla cerimonia, fissata per le ore 11:00 in via Pistoni e Blosi n.1 interverranno il Sindaco Matteo Nasciuti, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia e della Ctss Giorgio Zanni, le autorità locali, i professionisti e i volontari.

La Casa della Comunità di Scandiano rientra fra gli interventi previsti all’interno del PNRR, per la parte Case della Comunità e presa in carico della persona, finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU. L’edificio ospita al piano terra i servizi distrettuali e ha ospitato sino al 2019 la Croce Rossa.

Le Case della Comunità sono luoghi di prossimità nei quali i cittadini possono trovare accoglienza e risposte ai propri bisogni sanitari, sociosanitari e sociali attraverso il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità nel suo insieme.

La cittadinanza è invitata a partecipare.