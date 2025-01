Perché le fiabe sono importanti. Un incontro ad Habitat Soliera

Domani giovedì 16 gennaio alle 20.45 gli spazi di Habitat, a Soliera in via Berlinguer 201, ospitano una serata dal titolo “Le fiabe sono importanti. Perché?”, rivolta a tutta la cittadinanza, ma in particolare a docenti e genitori. Interviene Quinto Borghi, a sua volta docente di Pedagogia presso l’Università di Bolzano ed ex dirigente scolastico solierese.

Il pregio della fiaba è quello di mettere in scena in un mondo fantastico situazioni e personaggi che richiamano la realtà quotidiana. Le fiabe narrano fatti avventurosi e stravaganti, al di fuori di un tempo e di uno spazio precisi, in cui gli alberi parlano e gli animali si comportano come uomini. A contare di più non è ciò che accade nella storia, ma quello che succede nell’intimo del bambino all’ascolto delle parole di qualcuno che racconta. Le fiabe raccontano gli aspetti profondi dell’anima umana e sono le fiabe che rendono i bambini più capaci di affrontare la vita.

L’iniziativa è a cura di Arci Soliera in collaborazione con la biblioteca Campori.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni: arci.soliera@libero.it, 3496713764