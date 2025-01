Le Guardie ecologiche di Legambiente Reggio Emilia scoprono una discarica abusiva in via Marro

Ieri mattina, durante un consueto intervento di vigilanza a controllo del territorio, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Legambiente Reggio Emilia hanno scoperto ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati e una vera e propria discarica abusiva in via Antonio Marro, a Reggio Emilia. Sul luogo è intervenuta prontamente anche la Polizia Locale per accertare la situazione e prendere i necessari provvedimenti.

“E’ triste constatare che si è arrivati a questo punto ma non dobbiamo rassegnarci né perdere la speranza – dichiarano le Guardie Ecologiche – siamo cittadini volontari impegnati ogni giorno nella vigilanza, nell’educazione e nella prevenzione per tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle normative, in collaborazione con le forze dell’ordine”.

Nel corso del 2024, le GEV di Legambiente Reggio Emilia hanno effettuato oltre 40 segnalazioni per illeciti ambientali e redatto oltre 20 verbali di accertamento. Le Guardie Ecologiche Volontarie operano su tutto il territorio provinciale, nei comuni in convenzione con Legambiente, e nei Siti di Interesse Comunitario, collaborando con l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale.

Inoltre, per sensibilizzare ulteriormente la comunità, Legambiente ha organizzato un corso di formazione rivolto ai cittadini che desiderano acquisire nuove competenze ambientali e diventare Guardie Ecologiche Volontarie. L’iscrizione al corso di Legambiente Reggio Emilia offre l’opportunità di entrare a far parte di una grande e attiva comunità che conta oltre 115.000 soci in tutta Italia.

Per chi desidera conoscere meglio le GEV e partecipare all’impegno per un ambiente più sano, Legambiente Reggio Emilia invita tutti a partecipare alla serata informativa che si terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 20:30 presso la sala comunale del Comune di Cadelbosco di Sopra.

Per maggiori informazioni su come iscriversi e ottenere dettagli sul corso, è possibile visitare il sito web ufficiale di Legambiente Reggio Emilia all’indirizzo www.legambientereggioemilia.it, o contattare direttamente la segreteria all’indirizzo email segreteria@legambientereggioemilia.it o al numero 3289860926.