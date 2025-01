L’attività istituzionale del Comune di Fiorano Modenese nel corso del 2024

Nel corso del 2024 il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese si è riunito 9 volte in presenza. L’attuale Consiglio, composto da 16 consiglieri più il Sindaco, è stato rinnovato con le elezioni del 8-9 giugno 2024 ed è stato convocato per 6 delle 9 sedute complessive. Le delibere discusse in sede consiliare sono state in tutto l’anno 90: 42 atti deliberativi, 15 ordini del giorno, 24 interrogazioni, 6 interpellanze e 3 comunicazioni, con un significativo aumento rispetto all’anno precedente.

A presiedere il Consiglio comunale è stata eletta, il 27 giugno 2024, Morena Silingardi, ex assessore della giunta Tosi, che succede ad Alessandro Reginato. Vice presidente del Consiglio è Donato Gualmini.

La presidente del Consiglio fioranese esprime soddisfazione per le attività che si sono svolte fino ad oggi, in modo collaborativo e rispettoso tra le parti.

I lavori del Consiglio sono stati preparati negli incontri delle Commissioni consiliari (Attività e affari generali, Governo del territorio e tutela dell’ambiente, Sviluppo economico, Attività formative e Politiche sociali, culturali e scolastiche, Elettorale) riunitesi 14 volte e dagli incontri dei Capigruppo.

Anche l’attuale Giunta comunale, composta dal sindaco Marco Biagini e dagli assessori Monica Lusetti, Marilisa Ruini, Elisa Ferrari, Luca Busani e Sergio Romagnoli, ha lavorato intensamente nelle 27 sedute convocate da giugno 2024. Mentre 30 sono state le convocazioni della Giunta precedente, guidata da Francesco Tosi. In tutto nell’anno 2024, in Giunta, sono state approvate 173 delibere e discusse 29 informative.

In aumento anche l’attività degli uffici comunali, con l’adozione di 724 determine dirigenziali (erano 638 nel 2023), 27 decreti e 281 ordinanze emanate (233 nel 2023).

Le notifiche sono state 513.