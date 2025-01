Intossicazione da monossido di carbonio: due persone soccorse a Guastalla

Durante la notte, poco dopo le 4.30, su richiesta della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Guastalla, i militari della stazione di Novellara sono intervenuti presso un appartamento situato in via Matteotti, a seguito di una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Nell’appartamento del plesso condominiale, il personale sanitario del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco di Guastalla e dai Carabinieri di Novellara, ha soccorso un uomo di 56 anni e una donna di 57 anni.

Secondo quanto emerso, i due avevano acceso un braciere di fortuna utilizzando una pentola con carbonella per riscaldare l’ambiente privo di impianto di riscaldamento. Il braciere era stato poi riposto nella camera da letto, dove i due coniugi si erano addormentati. L’uomo, svegliatosi avvertendo un forte mal di testa, ha prontamente svegliato la moglie e contattato i soccorsi. Entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Guastalla. Fortunatamente, le loro condizioni non sono giudicate gravi e non risultano in pericolo di vita.