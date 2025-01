Il presidente Michele de Pascale ha ricevuto il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna, generale Paolo Kalenda

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto oggi in viale Aldo Moro il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna, generale Paolo Kalenda, che si è insediato al Comando del Corpo regionale il 6 agosto 2024.

Un cordiale colloquio, a conferma dei rapporti di stima e massima collaborazione che intercorrono tra le due Istituzioni.

Nel corso dell’incontro de Pascale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Corpo della Guardia di Finanza a tutela della giustizia e della legalità del sistema economico-sociale dell’Emilia-Romagna, oltre a sottolineare l’importanza del comune impegno istituzionale a servizio della comunità regionale: un’unione di intenti che proseguirà anche in questa nuova legislatura.

Il presidente de Pascale ha infine ringraziato il generale Kalenda per la preziosa azione quotidiana svolta dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza al servizio dei cittadini e delle imprese della regione nel garantire il presidio del territorio.

Il generale Kalenda, a sua volta, ha ringraziato il presidente de Pascale per le parole di apprezzamento ed ha confermato il costante impegno di tutti i finanzieri per la tutela economico-finanziaria in Emilia-Romagna, al fianco delle Istituzioni locali.