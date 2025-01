Ecco gli Open day delle scuole di Castelfranco Emilia

Le scuole primarie e dell’infanzia di Castelfranco Emilia aprono le porte alle famiglie per presentare la loro offerta formativa e accompagnare i genitori nella scelta del percorso educativo più adatto ai propri figli. È iniziato da qualche giorno il percorso promosso Istituti comprensivi del territorio che, in coordinamento con il Comune di Castelfranco Emilia, vogliono favorire un percorso di orientamento per i genitori che devono iscrivere i bambini a scuola.

Sabato 11 gennaio si è tenuta la prima assemblea informativa alla scuola primaria Tassoni di Piumazzo a cui sono seguite, a ruota, quelle nelle altre scuole. Dopo questo primo passaggio domani, giovedì 16 gennaio, dalle ore 17:00 è previsto I’open day alla primaria Guinizelli: le famiglie potranno recarsi presso la struttura per conoscere l’offerta formativa e visitare la struttura.

Capitolo infanzia. Sabato 18 gennaio, dalle ore 10, sono previsti gli open day presso tutte le scuole statali afferenti l’Ic Guinizelli – Walt Disney, Risorgimento e Scoiattolo di Castelfranco Emilia, Pizzigoni di Cavazzona –, nei plessi dell’Istituto comprensivo Marconi – Picasso di Castelfranco, Anna Frank di Panzano e Maggiolino di Gaggio – e presso l’infanzia Collodi di Piumazzo. Anche le scuole paritarie apriranno le loro porte per permettere alle famiglie di visitare gli spazi e conoscere da vicino l’offerta formativa. In particolare, il 18 gennaio, dalle ore 9:30, sarà la volta della scuola Gisa Crotti di Piumazzo, e il 22 febbraio, dalle ore 10, previsto l’open day della paritaria “Minime dell’Addolorata”.

Spazio anche alle secondarie di primo grado. Le Marconi propongono domani, dalle ore 17 alle 19, la giornata di open day. Per quanto riguarda la Guinizelli, l’assemblea di presentazione è programmata per giovedì 16 gennaio alle ore 18, in modalità online. Per partecipare è necessario utilizzare il link disponibile sul sito ufficiale. L’open day si terrà invece giovedì 23 gennaio dalle ore 17.30 alle 19, e permetterà di visitare la scuola e conoscere il suo programma didattico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito degli Istituti Comprensivi. Le iscrizioni apriranno esclusivamente online dal 21 gennaio al 10 febbraio. Il link sarà riportato sul sito dell’Unione del Sorbara.

«Le giornate di apertura delle scuole e le assemblee dedicate alle famiglie – sottolinea il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, che peraltro detiene la delega alle politiche educative – rappresentano un momento cruciale per rafforzare il legame tra istituzioni scolastiche e territorio. Offrire l’opportunità di conoscere da vicino gli ambienti, i progetti e l’impegno delle nostre realtà è un passo fondamentale per accompagnare i genitori in una scelta consapevole e informata del percorso formativo dei propri figli. Queste occasioni di dialogo diretto sono il simbolo di una comunità scolastica viva e inclusiva, che lavora quotidianamente per garantire un’istruzione di qualità e accessibile a tutti. Voglio ringraziare di cuore tutti i dirigenti, gli insegnanti e il personale delle scuole per la loro dedizione, e invito le famiglie a partecipare numerose a queste iniziative, perché il futuro dei nostri ragazzi inizia proprio da qui».