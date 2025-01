Tentata rapina in un centro commerciale modenese: arrestato dalla Polizia di Stato straniero 40enne

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino georgiano di 40 anni per il reato di tentata rapina in concorso. Nella giornata del 12 gennaio scorso, intorno alle ore 16.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, su chiamata al 112NUE, a seguito di una segnalazione di un furto perpetrato in un negozio.

L’indagato, con la complicità di un altro uomo, poi datosi alla fuga, aveva prelevato uno smartphone dal valore di circa 1.000 euro da uno scaffale espositore e lo aveva nascosto sotto il giubbotto, per poi dirigersi verso l’uscita. Vistosi scoperto, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato e strattonato personale dipendente del negozio.

Nella sua disponibilità è stato rinvenuto un uncinetto in alluminio e nelle immediate vicinanze dello scaffale un cacciavite, strumenti utilizzati verosimilmente dall’indagato per asportare i dispositivi antitaccheggio.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Milano.

Sono in corso indagini per risalire all’altro uomo.