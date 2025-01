“Shakespearology”: venerdì 17 gennaio al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario

Venerdì 17 gennaio, alle 21.00, a Sant’Ilario d’Enza presso il Piccolo Teatro in Piazza, va in scena “Shakespearology”. Shakespearology è uno spettacolo che realizza il sogno di Jerome Salinger e di tanti di noi: richiamare in vita il proprio autore preferito con una telefonata. La scelta cade su William Shakespeare, che rivelerà insospettabili doti di musicista e cantante: un po’ Shakespeare un po’ Bruce Springsteen.

Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. In scena un formidabile Woody Neri con un costume da rocker elisabettiano, chitarra compresa. Dialoga con voci fuori campo, un po’ metafisiche e un po’ stile Gialappa’s: l’effetto è irresistibile.

La produzione ha il marchio inconfondibile di Sotterraneo teatro, compagine fiorentina, che dal 2005 miete successi e premi teatrali sulla scena nazionale e internazionale grazie a progetti sempre diversi e che mettono al centro un sapiente mix di varietà e sperimentazione in equilibrio fra classicità e linguaggio pop. Questo stile ha avuto un grande riscontro e Sotterraneo Teatro dal 2009 al 2022 ha fatto incetta di tutti i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali del teatro, dal premio Ubu vinto più volte a Eolo Award al premio Hystrio. Shakespearology, come gli altri spettacoli della compagnia, ha avuto repliche in tutti i paesi europei, dal Portogallo alla Russia, oltre che in Italia.

Info e prenotazioni: 3286019875-3289071004 info@teatrolattesa.it