Il Comune di Formigine e le Associazioni insieme per gli hub urbani e di prossimità

Il Comune di Formigine è sceso in campo da tempo per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova legge regionale sul commercio, che introduce gli innovativi concetti di hub urbani e hub di prossimità. Questi strumenti mirano rispettivamente alla valorizzazione e innovazione dei centri storici e allo sviluppo integrato delle aree urbane periferiche con vocazione commerciale e turistica, ma bisognose di servizi fondamentali.

Per promuovere queste iniziative, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato un milione di euro destinati alla progettazione, e il Comune di Formigine si è prontamente attivato approvando uno studio di fattibilità. Questo studio, con un budget di 30 mila euro interamente finanziato dai fondi regionali, analizzerà le caratteristiche territoriali, socio-economiche e imprenditoriali del centro storico di Formigine e delle frazioni. L’obiettivo è delineare un programma pluriennale di sviluppo e innovazione attraverso interventi mirati.

Lo studio di fattibilità si concentrerà su:

Definizione della visione strategica delle attività e delle linee di sviluppo;

Progettazione delle azioni di intervento, basate su un quadro economico dettagliato;

Monitoraggio del programma, per garantire efficacia e trasparenza.

Elemento cardine dell’iniziativa sarà il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, pubblici e privati, fin dalle prime fasi di studio e progettazione.

L’incarico per la realizzazione dello studio è stato affidato alle principali associazioni di categoria del commercio e dei servizi – CNA, Confcommercio, Confesercenti e Lapam Confartigianato – che avranno il compito di consegnare il progetto entro aprile 2025 alla Regione Emilia-Romagna.

“È con orgoglio e responsabilità – dichiarano le quattro Associazioni – che ci siamo impegnati in questo progetto, certi che la nostra esperienza e il rapporto quotidiano con le imprese possano portare a risultati utili e condivisi per la comunità. Abbiamo proposto questa partnership a Formigine, così come ad altri comuni della provincia, convinti di poter contribuire allo sviluppo di strumenti innovativi come gli hub urbani e di prossimità.”

Con questa iniziativa, il Comune di Formigine conferma il suo impegno nel promuovere modelli di sviluppo che uniscono innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, ponendosi come esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici e privati.