Al Dehon di Bologna, per la rassegna Diverse abilità in scena, domani il concerto/spettacolo “Storie di Straordinaria follia”

Torna al Teatro Dehon (via Libia 59) la rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, che si è consolidata nel tempo e giunge quest’anno, al Teatro Dehon, al traguardo della 19^ edizione. Fino al 12 giugno 10 spettacoli di diverse abilità. Ingresso a offerta libera.

Mercoledì 15 gennaio 2025 ore 21 in scena il concerto/spettacolo “Storie di Straordinaria follia” di e con Marco Vincisgrassi (foto), accompagnato dalla sua band denominata “Complesso di colpa”. Ne fanno parte Gianpaolo Fini alla batteria, Gianluca Sia al sassofono, Antonella Scalia al violino, Hikaru Hashimoto alla chitarra, Gianluca Caselli all’armonica a bocca e Nicola “Nik” Renna alle percussioni, oltre che a Giovanna Palma nelle vesti di coprotagonista.

Lo spettacolo ha la forma del “giornalismo canzone” ed analizza in chiave surreale il ruolo dell’informazione nella società odierna.

Nell’ambito della vasta programmazione del Teatro Dehon, questa rassegna così caratterizzata sul sociale si è consolidata negli anni proprio grazie alla disponibilità e alla capacità di questo spazio di diventare palcoscenico aperto, un’opportunità di espressività e confronto per gruppi e associazioni che si occupano di marginalità. “Diverse abilità in scena” oltre agli spettacoli de “Gli amici di Luca” porterà in scena rappresentazioni dell’associazione Amando, delle scuole Don Milani, della compagnia Le Salamandre dell’associazione “Il seno di poi”, del Magnifico Teatrino Errante e di altri gruppi.

“È una rassegna che coinvolge varie professionalità – dice Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma de Gli amici di Luca e curatore della rassegna – ma anche il mondo sociale, del volontariato, strutture che accolgono e si occupano di disagio e che cercano di aiutare le persone a tessere quel sottile filo che li ricollega alla vita, dopo un’esperienza traumatica o una condizione comunque di sofferenza. Il nostro ringraziamento va ancora al Teatro Dehon uno spazio che ci ha permesso di trovare casa e poter esprimere la nostra creatività”.

“Puntualmente, come da ormai quasi vent’anni, il Teatro Dehon ospiterà nel corso della Stagione 2024 – 2025 la rassegna ‘Diverse abilità in scena’ – dice Piero Ferrarini direttore artistico del Teatro Dehon. Siamo lieti ed orgogliosi di promuovere un’iniziativa che più di ogni altra – nell’ambito del teatro d’intervento socio-terapeutico – ha saputo crescere nel tempo, coniugando professionalità molteplici d’ordine sanitario, volontariato, attività artistica e sussidiarietà con le Istituzioni. Mi piace pensare a Gli Amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris come ad una vera e propria camera di compensazione, presso la quale soggetti diversi possano (ri)conoscersi ed interagire a favore della Collettività”.

Per informazioni: Gli amici di Luca odv – tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it – www.amicidiluca.it

Teatro Dehon – tel. 051 342934 – ufficiostampa@teatrodehon.it – www.teatrodehon.it