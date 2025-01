Ristrutturata la sede della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto

Un grande investimento è stato compiuto per rendere più funzionale, moderna e accogliente la sede di una delle associazioni più attive di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco: la Pubblica assistenza. Sabato mattina la struttura rinnovata è stata visitata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, ospite a Castelnovo per inaugurare la Casa della Comunità.

Sulla sede di via Patrarca 6 sono stati investiti 600mila euro grazie al superbonus 110 con cui è stato sostituito il tetto, sistemati l’impianto di condizionamento e gli infissi. Inoltre i locali sono stati ridipinti e rinfrescati.

La Pubblica Assistenza ha compiuto 40 anni di vita nel 2024. La sede risaliva al 1993 e aveva la necessità di essere ristrutturata per essere accogliente sia per coloro che vi lavorano, che per i cittadini che la frequentano, essendo essa un importante presidio sociale sul territorio.

Nell’ultimo anno i volontari nelle loro tute arancioni hanno svolto oltre 1700 servizi, la maggior parte per trasportare anziani o disabili, senza contare poi il contributo nelle grandi emergenze, come nel caso della recente alluvione che ha ferito la Bassa. Prima della pandemia i volontari operativi erano oltre 200. Oggi sono soltanto 130.

Da qui l’appello del presidente Matteo Balugani: “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per dare risposte alla cittadinanza. Le esigenze dei cittadini crescono l’associazione è alla continua ricerca di persone che possano dedicare parte del loro tempo ad aiutare gli altri, anche soltanto guidando i mezzi di trasporto o rispondendo al telefono.

In quest’ottica la data del 29 gennaio sarà molto importante: inizierà infatti il nuovo corso per diventare volontari con la serata di presentazione. L’appuntamento sarà nella sede di via Patrarca dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Il modo per far parte della Pubblica Assistenza è ben spiegato sul sito internet dell’associazione nella sezione “Fai il volontario insieme a noi”. Inoltre per informazioni è possibile scrivere a info@pubblica-assistenza.it o telefonare al numero 0522.682662.