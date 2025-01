Rifiuti, l’Assessore Tonelli in merito alla “tariffa puntuale”

A Sassuolo non ci sono novità in vista della “tariffa puntuale”, nessuna ipotesi di conferimenti, prezzi o tempistiche è ancora stata avanzata.

“Come abbiamo ribadito anche pubblicamente – dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – ancora non è stato affrontato il tema dell’introduzione di una tariffa puntuale nel sistema di raccolta rifiuti in città. Nonostante le notizie che giungono da Modena, vogliamo informare i cittadini di Sassuolo che qui i conferimenti di rifiuti indifferenziati nei cassonetti con carta Smeraldo restano illimitati. Stiamo lavorando con incontri, ipotesi e proposte per migliorare il sistema attuale e la situazione dell’isola ecologica con l’obiettivo di non gravare economicamente sulle tasche dei cittadini attraverso un ipotetico incremento Tari che, come noto dalla seduta del Consiglio Comunale dello scorso dicembre, non c’è stato. Come abbiamo fatto con ogni novità che ci è stata prospettata – conclude l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Chiara Tonelli – non appena avremo notizie in merito ad una futura tariffa puntuale informeremo la cittadinanza tanto delle proposte quanto delle eventuali decisioni passando attraverso incontri informativi che coinvolgeranno l’intera città”.