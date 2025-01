Reggio città dei sentieri: sabato una camminata alla scoperta dell’anello del Campovolo

Riprendono col nuovo anno le camminate organizzate da Comune di Reggio e Cai lungo la rete dei 30 sentieri che si snodano attraverso il territorio comunale lungo piste ciclopedonali, sentieri, carraie, a seconda della loro collocazione geografica, e parte del progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri”. Il primo appuntamento sarà sabato 18 gennaio alla scoperta dell’anello del Campovolo, percorso CAI 646P, che ha inizio proprio dalla sede della sezione reggiana del Cai, in via Caduti delle Reggiane.

Il sentiero, di quasi 6 chilometri, si sviluppa ai bordi dell’area aeroportuale e della Rcf Arena rientrando, in parte, nel Parco fluviale del Rodano. Allieterà la camminata con pillole di storia e di botanica il professor Ugo Pellini. Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso la sede Cai, per una durata stimata in 3 ore, comprensiva di pause.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria entro giovedì 16 gennaio (max 40 partecipanti) presso la sede Cai o tramite attivitasezionali@caireggioemilia.it. L’escursione aperta anche ai non iscritti al Cai.

Nel corso del 2025 verranno completati altri 7 sentieri e la dotazione di itinerari sul territorio comunale arriverà a 250 chilometri di percorsi.