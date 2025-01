La Città metropolitana di Bologna cerca ingegneri e architetti per attività di ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023

Fino al 10 febbraio è possibile partecipare al concorso pubblico, bandito dalla Città metropolitana, per l’assunzione di 16 funzionari tecnici, laureati in ingegneria e in architettura, che si occuperanno degli interventi tecnici di ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione nel maggio 2023.

I vincitori del concorso, che si svolgerà mediante sola prova orale, saranno assunti a tempo determinato da Città metropolitana, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Nuovo Circondario Imolese, Unione dei Comuni Savena-Idice e Comune di Budrio.

Per ogni maggiore informazione sul concorso è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Città metropolitana:

www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Concorsi_e_selezioni/concorso_16_posti_tecnica_o_edilizia_strade_patrimonio_e_impianti

e sul Portale del Reclutamento inPA:

www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0bd4edfe55414e52a3e371b11808c02e